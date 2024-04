Els comuns ja tenen lema de campanya per a les eleccions catalanes del 12 de maig. "La Catalunya que ve" ha estat la frase escollida per la formació liderada per Jéssica Albiach per acompanyar-los durant la cursa electoral. Tal com han detallat en un comunicat, es tracta d'un lema que "reflecteix amb esperança, ambició i visió de futur els canvis que Catalunya necessita i no poden esperar més".