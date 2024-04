Tota l'actualitat minut a minut d'aquest dijous 18 d'abril de 2024

La companyia tecnològica estatunidenca Google ha acomiadat 28 treballadors després de protagonitzar una sèrie de protestes contra el Projecte Nimbus, valorat en 1.200 milions de dòlars (uns 1.124 milions d'euros), per proporcionar serveis al núvol i d'intel·ligència artificial al govern israelià. "Aquesta tarda, Google ha acomiadat indiscriminadament 28 treballadors, inclosos aquells d'entre nosaltres que no van participar directament en la històrica asseguda de dimarts, que va durar 10 hores", resa un comunicat de No Tech For Apartheid Campaign (No a la Tecnologia per a l'Apartheid), una organització de treballadors de Google i Amazon que demanen acabar amb el Projecte Nimbus.

