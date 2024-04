El candidat del PSC, Salvador Illa, veu "molt difícil" un govern amb Junts després de les eleccions del 12-M. Però ha subratllat que intentarà arribar a acords amb diferents formacions com ja ha fet en l'àmbit municipal i ha citat els pactes amb Junts, ERC, comuns i PPC. En una entrevista a la Cope, ha replicat al candidat de Junts, Carles Puigdemont, que és el PSC i no Pedro Sánchez qui negociarà els pactes per formar el pròxim govern. "I amb els interlocutors que decideixi el PSC", ha afegit. D'altra banda, ha avisat que un nou acord entre Junts i ERC després de les eleccions, implicaria "la destrucció mútua assegurada" i ha recordat el "govern fallit" d'aquests dos partits independentistes en l'última legislatura.