Tota l'actualitat minut a minut d'aquest dilluns 22 d'abril de 2024

Koldo García, exassessor del ministre de Transports José Luis Ábalos, s'ha acollit al dret a no declarar a la comissió del Senat que investiga la compra de mascaretes durant la pandèmia i les possibles comissions que va cobrar García. "Estic en un procediment judicial, per sentit comú he d'esperar que la justícia resolgui i el primer que he de fer és atendre el jutge", ha argumentat davant dels senadors. Amb tot, ha assegurat que mai no ha volgut "esquivar" la cambra alta ni cal altra instància, i que cada quinze dies compareix al jutjat. La Fiscalia sosté que García va incrementar el seu pressupost entre 2020 i 2022, amb la compra de diversos pisos. Està investigat per delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, suborn, delictes contra la hisenda pública i tràfic d'influències.