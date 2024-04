Tota l'actualitat minut a minut d'aquest dimarts 16 d'abril de 2024

Els turistes tindran limitat el consum d'aigua a partir d'avui

Durant tota la crisi hídrica, el consum del turisme ha estat font de polèmica. Sense dades específiques -només hi ha un estudi del gremi d'hotels de Barcelona-, aquest sector no ha tingut restriccions específiques i, en general, s'ha tractat com un ús domèstic més. Ara, a les portes de l'estiu i de les eleccions, el Govern acaba d'aprovar un decret-llei que per primera vegada limita el consum d'aigua als turistes. En emergència, per exemple, cada plaça hotelera només podrà gastar 100 litres per persona i dia. Una limitació que només serà obligatòria en aquells municipis que faci tres mesos que incompleixin la dotació màxima.