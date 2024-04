Tota l'actualitat minut a minut d'aquest dimarts 23 d'abril de 2024

Catalunya lidera una coalició de governs per lluitar contra la contaminació per plàstic. La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, va presentar aquest dilluns a Ottawa (Canadà) una aliança internacional d'administracions locals i regionals per incidir en el tractat que ha de regular aquesta qüestió. Llegeix la informació completa, aquí.