Tota l'actualitat minut a minut d'aquest dimecres 17 d'abril de 2024

Les pluges d'aquesta primavera van arribar al Penedès coincidint amb el moment de brot de la vinya. Pagesos i vinicultors asseguren que aquesta aigua ha empès els ceps en un moment clau, però lamenten que això no ha evitat una mortaldat important entre les 25.000 hectèrees de vinya d'aquesta regió. No hi ha consens a l’hora de xifrar les plantes perdudes, però es dona per fet que de molts ceps només se’n podrà salvar una part, mentre altres camps s’hauran d’arrencar sencers. El sector urgeix ajudes a la Generalitat mentre internament treballa altres mesures compensatòries. El debat gira entorn com fer reserves de vi per elaborar cava, incrementar el percentatge de premsat i disposar d’aigua regenerada o dessalada. Llegeix la informació completa aquí.