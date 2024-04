Tota l'actualitat minut a minut d'aquest divendres 19 d'abril de 2024

El Departament de Bombers de Copenhaguen ha confirmat que part de la façana de la borsa de la capital danesa s'ha esfondrat aquest dijous després del virulent incendi registrat dimarts i que va arrasar gran part de l'emblemàtic edifici. Un dels murs exteriors ha col·lapsat cap a l'interior, per la qual cosa es considera que no hauria d'haver-hi víctimes, encara que és una possibilitat que no es descarta per complet, segons recull el diari danès B.T.

