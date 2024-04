La Biblioteca d'Arbúcies disposarà d'un nou espai infantil i juvenil

Coincidint amb la diada de Sant Jordi, l'Ajuntament d’Arbúcies obrirà el nou espai infantil i juvenil de la Biblioteca Municipal Rafael Vilà i Barnils, que suposarà l'ampliació de l'equipament en 173 m2, de manera que passarà dels 150 m2 actuals a 323. Actualment, la Biblioteca es troba a Can Cornet i ocupa la planta baixa (90 m2) i el soterrani (60 m2) de l'edifici. Les altres dues plantes de què disposa estan ocupades per l’Escola de Música Mestre Lluís Torres i, fa uns mesos enrere també era la seu del Centre de Formació d'Adults. Amb el trasllat de l'Escola d'Adults a l'edifici de l'antic Ajuntament, a la plaça de la Vila, el primer pis de Can Cornet va quedar disponible per poder-hi ubicar la secció de literatura infantil i juvenil de la Biblioteca.

Així doncs, la Biblioteca passarà de tenir els 150 m2 actuals a incorporar tota una planta de 173 m2, la qual cosa significa que aquest espai dedicat als infants i joves del municipi passarà a tenir 7.800 llibres, quatre ordinadors que s’afegiran als dos que hi ha ara a la Biblioteca, 20 places de lectura, 1 aula de treball en grup, 1 aula per treballar amb ordinador i també disposarà de mobiliari adaptat als nens i les nenes per a una lectura informal i relaxada. A més a més, s’han duplicat els bucs dels contes i s'ha donat més importància al còmic, així com també a la secció dedicada a treballar les emocions, l'educació en valors i en família.

L'objectiu d'aquesta ampliació respon a la necessitat de facilitar un espai a les famílies d'Arbúcies, rebre escoles per poder ensenyar el funcionament de la Biblioteca i/o treballar llibres concrets, així com poder-hi realitzar tallers i acollir exposicions de petit format. L'obertura al públic tindrà lloc dimarts 23 d’abril a les 7 de la tarda, a més, al matí d'11 a 1 i de 4 a 6 de la tarda hi haurà jornada de portes obertes.