Rangel continua a Eufòria, però és candidat a l'expulsió

La gala 4 del concurs musical Eufòria, que s'emet els divendres al vespre per 3Cat, no ha estat la millor per l'artista d'Hostalric, Rangel, ja que el fet de ser un programa amb la mecànica completament canviada, portava la sorpresa afegida de no haver-hi cap expulsat, cosa que ha permès a tots els concursants seguir, com a mínim una setmana més.



Aquesta circumstància va salvar en Rangel, ja que amb els vots dels espectadors era un dels dos artistes candidats a abandonar el programa, juntament amb la Lluna. Precisament, seran els espectadors al començament de la cinquena gala que decidiran quin dels dos artistes haurà d'abandonar Eufòria.



En la darrera gala en Rangel va fer una crida a mirar-se a un mateix interpretant Man in the mirror, de Michael Jackson, una cançó emotiva que apel·la a l'acció col·lectiva per fer del món un lloc millor.