Esquerra Arbúcies no assistirà a la inauguració de l'ampliació de la biblioteca municipal perquè infringeix la Llei Electoral

Els regidors d'Esquerra Arbúcies han decidit no assistir a la inauguració de l'ampliació de la biblioteca municipal, prevista per aquest dimarts 23 d’abril, ja que consideren que infringeix la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).

Tal i com estableix l’article 50 de la mateixa Llei, expressament prohibides les cerimònies d'inauguració promogudes pels ajuntaments des de la convocatòria de les eleccions fins a la seva celebració, independentment del tipus d'eleccions que siguin. "No hi ha cap impediment per posar en marxa l’equipament, però segons el que fixa la llei, està ben definit que no està permès fer una inauguració en el període electoral" ha manifestat la cap de l’oposició i líder dels republicans a Arbúcies, Ester Soms.

En aquest sentit, els republicans reivindiquen la importància al foment de la cultura i l'educació del municipi, però mantenen la decisió de no participar en l'acte d'inauguració responent a "un ferm compromís amb els principis de transparència i equitat democràtica", conclou Soms.