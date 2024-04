Marxa contra els bombers de Sant Celoni, denunciats per assetjament a una companya

"Som sororitat en flames. Bombers assetjadors", aquest és lema de la pancarta que va obrir la marxa mixta contra les violències masclistes cap a una treballadors del Parc de Bombers de Sant Celoni, convocada per Feministes Baix Montseny aquest dijous a la tarda. La trentena de persones que van participar van expressar la seva solidaritat cap aquesta persona, també present a la manifestació, i també demostrar "que no estem soles i que respondrem juntes a tots els atacs del patriarcat".

La marxa va començar passades les sis de la tarda a la plaça de l'Estació de Sant Celoni i va acabar al davant del Parc de Bombers al voltant de les vuit del vespre, després de recórrer la Carretera Vella, les Illes Belles i el voral de la carretera C-35. Durant la marxa es van sentir diversos missatges contraris a les violències masclistes, el patriarcat i a favor del feminisme. A la barana del pas elevat de la C-35 s'ha penjat una pancarta amb el missatge "Bombers aquest foc no l'apagareu. Prou violències masclistes."

Al final de la marxa es va llegir un comunicat en el qual es posa en relleu la denúncia pública fa unes setmanes de les situacions d'assetjament laboral i violències masclistes viscudes per part d'una dona al Parc de Bombers de Sant Celoni, i davant el nefast comunicat signat per 130 bombers donant suport als agressors, "fem front comú per posicionar-nos al costat de les supervivents de les violències masclistes i per desmantellar la impunitat amb la que el patriarcat segueix operant en els entorns laborals, especialment en els cossos de l'Estat, com és el cos de Bombers". Es va recordar que, segons la denunciant, aquesta situació va començar fa 4 anys, des del seu primer dia de feina el 2020.

El passat mes de març es va saber que el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya havia obert expedient a sis bombers després de la denúncia de la companya per presumpte "assetjament, exhibicionisme i masclisme al parc de Sant Celoni."

Comunicat sencer de Feministes Baix Montseny

