Cremen dues xemeneies de l'empresa química Oxiris de Sant Celoni

Set dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda en un incendi a l'interior de les xemeneies de la fàbrica Oxiris de Sant Celoni. L'avís de l'accident ha sigut a les 16:12 de la tarda i hores d'ara el foc ja està controlat, tot i que hi ha quatre dotacions que hi segueixen treballant. Una de les dues xemeneies ja està apagada i a la segona, s'hi està abocant aigua per apagar la pols que crema a l'interior.

Fonts dels bombers han dit a NacióBaixMontseny que el foc no ha afectat a l'exterior de la fàbrica i el SEM ha hagut d'atendre a un dels bombers que han treballat en les tasques d'extinció per cremades superficials lleus. Protecció Civil també ha anunciat que, a conseqüència d'aquest accident, s'ha activat alerta del Plaseqcat (Plan especial d'emergència exterior del sector químic) recomanant que ningú s'acostés per la zona.

A Oxiris s'hi han traslladat tots els serveis d'emergència: Bombers de la Generalitat, Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Mossos d'Esquadra i Policia Local de Sant Celoni i ha agraït a treballadors i serveis per la seva implicació en la resposta.