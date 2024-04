Les beques universitàries del Pirineu creixen i arriben al Berguedà

Els estudiants universitaris berguedans poden demanar aquest curs les beques del Pirineu, uns ajuts adreçats inicialment pels joves de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès, però que enguany creixen territorialment per incorporar, per primera vegada, les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà. S'anomenen ajuts APA i estan destinats als estudiants que han de residir fora del seu domicili familiar durant el curs, per cobrir les despeses en concepte d'allotjament i desplaçaments. La incorporació de l'alumnat d'aquestes comarques era una reivindicació històrica que ha obligat a triplicar el pressupost de la convocatòria per aquest curs, superant el milió d'euros.

Les beques preveuen un import màxim de 2.000 euros i es poden sol·licitar fins al 8 de maig. Els requisits acadèmics per poder optar a l'ajut, són: estar matriculat en un grau d’una universitat catalana; que siguin estudis presencials; tenir una matrícula pel curs present de 60 crèdits; i haver superat el 80% o 60% dels crèdits matriculats el curs anterior (depenent dels estudis).

La tramitació s'ha de fer a través de la pàgina web de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. En tot cas, des de l'Oficina Jove del Berguedà ofereixen suport i informació per demanar aquesta ajuda, així com de totes les altres disponibles per al desenvolupament dels estudis. Els ajuts APA estan impulsats pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.