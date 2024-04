Berga reordena els col·legis electorals per les eleccions del 12-M

L'Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dilluns una sessió extraordinària de ple per desenvolupar el sorteig que ha de designar les persones que conformaran les meses electorals de la jornada d'eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig. Segons informen des del consistori, el sorteig s'ha celebrat amb normalitat. D'aquesta manera, els dies vinents, les persones que han d'integrar les meses seran notificades i, a continuació, tindran un període per presentar al·legacions si és que consideren que no poden complir amb l'obligació designada.

Una de les principals novetats per a la jornada del 12-M a la capital del Berguedà és que es reordenen els equipaments i edificis públics on els veïns i veïnes de la ciutat hauran d'anar a dipositar els seus vots. En aquesta ocasió, els col·legis electorals se situaran al Pavelló de Suècia, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, l'Escola Municipal de Música de Berga, l'Hotel d’Entitats, l'INS Guillem de Berguedà, el Teatre de Cal Rosal i l'Escola La Valldan. Així, se suprimeixen tres punts de votació: l'Escola Santa Eulàlia, el Telecentre i les Oficines de BRG Serveis.

En aquest cas, l'Ajuntament informa que els residents que fins ara es desplaçaven a l'Escola Santa Eulàlia ara ho hauran de fer a l'INS Guillem de Berguedà, els usuaris del Telecentre hauran de votar al Pavelló de Suècia i els votants de les Oficines de BRG Serveis seran convocats a l'Escola Municipal de Música de Berga. Sigui com sigui, tots els veïns i veïnes amb dret a vot seran informats sobre el cens, com habitualment, a través de correu postal.