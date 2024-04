La Fira de Maig de Berga dona protagonisme a l'ocupació aquest 2024

La Fira de Maig de Berga se celebra enguany el cap de setmana del 4 i 5 de maig. En aquesta ocasió, l'Ajuntament de Berga ha apostat per dotar-la d'un relat temàtic que centri bona part de la mostra, escollint l'àmbit de l'ocupació com a eix principal. I, per fer-ho més complet, aquest 2024 sumarà esforços amb l'UP! Berguedà, el festival de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) per a la promoció de l'emprenedoria i la mostra de sortides formatives per als joves de la comarca.

La missió de la Fira de Maig d'enguany serà "mostrar les opcions de formació, emprenedoria i eines per a la cerca de feina a l'abast dels berguedans", ha compartit la regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, que confia en les capacitats de l'Up! en aquest sentit. Des de l'ADB, la coordinadora d'Empresa, Carme Padrós, ha posat en relleu que serà la tercera edició del festival i que tindrà dues parts diferenciades dins el programa: les exposicions dels treballs de l'alumnat els dies 2 i 3 de maig, al Teatre Municipal; i la presència a la mostra, el 4 i 5 de maig. Al recinte firal, l'Up! Berguedà constarà d'una carpa pròpia amb un escenari on es duran a terme diferents xerrades que versaran sobre ocupació, però també de formació, noves tecnologies, emprenedoria i nous formats digitals. Entre totes, Padrós ha destacat una ponència sobre els oficis, impulsada pel Gremi d'Instal·ladors d'Electricitat, Fontaneria i Comunicacions del Bages, Berguedà i Moianès.

Per part del consistori, es farà difusió de l'Ocupa't, el servei delegat a Càritas i Creu Roja per trobar feina i que segons Altarriba "durant 20 anys ha donat oportunitats que han salvat vides". Més de 7.000 persones ateses, un miler d'insercions laboral i 500 empreses beneficiàries avalen la trajectòria d'aquest servei, que a més de difondre's en el marc de la Fira, s'aprofitarà per fer un sorteig amb motiu del 20è aniversari. En paral·lel, i com és habitual a la Fira de Maig, es donarà molta visibilitat i reconeixement al teixit empresarial i comercial present a la mostra.

Novetats en el circuit i amb els expositors

En relació amb l'espai firal, que es tornarà a ubicar al llarg del passeig de la Indústria, l'Ajuntament de Berga ha anunciat algunes petites modificacions al circuit. La primera és que la zona de les exhibicions dels gimnasos estaran sota cobert, en la primera carpa de la plaça Viladomat, per esquivar possibles inclemències meteorològiques. Ara bé, una de les més notables és que desapareix la mostra de vehicles d'ocasió, ja que segons la regidora, el sector prefereix centrar els esforços per la Fira de Santa Tecla, perquè és un millor context pel mercat. Ara bé, per cobrir aquesta mancança s'ha apostat per introduir una petita exposició de cotxes poc convencionals.

En la línia de la mobilitat, la Fira de Maig tindrà un important aparador pels mitjans sostenibles, començant per una carpa sencera dedicada a la mostra i prova de bicicletes elèctriques i seguint per l'estacionament del bus urbà elèctric que, els dies posteriors, començarà a rodar de forma habitual a la ciutat, tal com marca el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Berga. I, a tocar d'aquests espais, s'hi situaran una zona d'exhibició de patins en línia i un espai infantil per passejar en poni.

Així mateix, el consistori replica alguna de les iniciatives engegades l'edició passada. En primer lloc, la fira constarà d'un espai expositiu que se centrarà en la iniciativa de La peça del mes, impulsada en el marc de l'Àgora Cultural. En concret, s'hi mostraran una desena de peces mitjançant fotografies i plafons explicatius que donen prova de la bona salut que té el projecte cultural del consistori. També es torna a apostar per un espectacle de gran format la nit de dissabte, en aquesta ocasió, amb l’humorista Guillem Estadella que oferirà Jarana, el qual s'explica com una "teràpia col·lectiva" mitjançant "en el millor antídot: la rialla".

Amb tot, la Fira de Maig tornarà a ser, un any més, un lloc de trobada amb les diferents associacions, entitats i administracions locals que, juntament amb el teixit empresarial i comercial, s'exposaran en els ja clàssics estands fets amb palet de fusta. També seran presents les desenes de parades i botigues d'alimentació, indissociables a la cita primaveral per excel·lència a la ciutat, com també ho són les atraccions, a la plaça Cim d'Estela. "Hem fet un esforç en potenciar la imatge de la Fira, i hem creat un lema: Maig és fira a Berga", reconeix la regidora, que emfatitza que més enllà d'aquesta mostra, el calendari a la capital del Berguedà demostra que "tindrem un maig molt potent de vida i acció a la ciutat".