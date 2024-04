La jaqueta, convidada inesperada d'aquest Sant Jordi a Berga

Un any més, roses i llibres han sortit als carrers de Berga per Sant Jordi. Enguany, però, ho han fet amb uns companys inesperats: abrics i jaquetes. I és que el sol ha estat molt buscat en una matinal del 23 d'abril on els passejants més habituals han estat els escolars. En petits grups -en el cas dels més petits- o pel seu compte propi -els de secundària-, les parades s'han omplert dels joves lectors, curiosos per veure les últimes publicacions de les seves sagues preferides. Els més grans -i que no tenien l'encàrrec d'estar atenent en un punt de venda-, han aprofitat per comprar alguna rosa i llibre. I és que la jornada, ho mereix.

La parada de la Fundació la Llar, a la plaça Sant Joan | Lídia López

Els carrers del centre han estat els més freqüentats, ja que l'espai acollidor no deixava passar tant el fred com sí ho feia la zona del Vall. L'activitat en aquestes parades ha estat més o menys constant i, fins i tot, en alguns moments, hi ha hagut força moviment i clientela acumulada. Un dels punts més vius ha estat la plaça Sant Joan, on s'ha desenvolupat l'XI Marató de lectura per la llengua impulsada per Òmnium Berguedà.

Un instant de la XI Marató de lectura per la llengua | Lídia López

També ha estat possible conversar amb alguns dels autors locals que aquest 2024 estrenen algun títol. De fet, els volums de signats per berguedans i berguedanes han estat els més destacats entre les parades de les llibreries de la ciutat. I pel que fa a les roses, la vermella clàssica continua sent l'aposta fiable. Ara bé, any rere any sorgeixen nous competidors, cada vegada més innovadors. I és que les roses blaves, grogues i de tota la gamma cromàtica ja són gairebé usuals, on es colen les propostes fetes a mà: de roba i de ferro, a tall d'exemple.

Oferta infantil i juvenil, en una llibreria de Berga | Lídia López

Sant Jordi és també dia de teixit associatiu i entitats locals, ja que bona part de les agrupacions surten al carrer per interactuar i fer estalvis per a les seves activitats habituals. Joves que volen sufragar part del viatge de final de curs, fundacions sense ànim de lucre, grups culturals i petits emprenedors, en són un bon exemple. Amb tot, el sector espera que l'activitat torni a revifar a partir de la tarda, coincidint amb el final de la jornada laboral de la majoria i amb aquells que esperen fins a l'últim moment per firar-se. Això sí, ho hauran de fer mirant el cel, on el sol ha desistit de donar primavera en aquest atípicament fresc 23 d'abril.