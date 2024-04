La Patum, a vista d'autoritat: comença el sorteig per accedir al balcó consistorial

L’Ajuntament de Berga torna a obrir, per cinquena vegada, el balcó consistorial a la ciutadania durant La Patum. La iniciaitiva, que té per objectiu fer més participativa la festa, s'organitza mitjançant un sorteig a través d'una aplicació informàtica, que atorgarà les places de forma aleatòria i automàtica. Les sol·licituds es poden presentar fins al 21 d’abril.

El consistori posa a disposició de la ciutadania un total de 396 places, que corresponen a: La Patum de La Llar (28), les passades de dimecres i dissabte (250), La Patum completa de dijous i diumenge (100) i La Patum Infantil (18). Ara bé, des del consistori puntualitzen que els seients corresponents a les passades seran de lliure accés fins a completar l’aforament (50 places en cada torn), que es gestionarà lliurant tiquets numerats.

La resta de seients s'atorgaran per sorteig previ, que es distribueixen en 50 places per la Patum completa (25 dijous i 25 diumenge), 14 per la Patum de la Llar i 9 per la Patum Infantil (cal recordar que, en tots els casos, es compta el guanyador i un acompanyant). Tant per la Patum completa com la Infantil, l'accés al balcó serà per al tercer i quart salt.

En el cas específic de la Patum Infantil, des de l'Ajuntament posen de manifest que el sorteig s'adreça a infants de 3 a 14 anys, malgrat que els criteris d'acompanyament tenen certes particularitats. Si l’infant que hagi obtingut la plaça té de 3 a 7 anys, haurà d’estar acompanyat d’una persona major de 18 anys; ara bé, si té entre 8 i 14 anys, podrà portar un acompanyant d'entre 3 i 14 anys, malgrat que es requerirà la presència d’una persona adulta responsable que els haurà d’esperar a la sala adjacent del balcó.

Tot plegat, es pot optar a alguna de les places a través de l’apartat Sortejos del portal web de La Patum i també a l’aplicació per a smartphones de la festa. Un cop feta la inscripció, les persones participants rebran un document amb el número corresponent a la seva sol·licitud que s’utilitzarà per assignar les places del sorteig. Aquest tindrà lloc el 24 d’abril, a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga (11.00 hores). L’assignació de places serà nominal i intransferible, i tampoc es permetrà l’intercanvi del dia assignat. En tot cas, des del consistori avancen que si el nombre de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places disponibles, s’assignaran les localitats de forma directa.

Finalment, l’Ajuntament de Berga emfatitza que les persones que accedeixin al balcó consistorial hauran de personar-se puntualment a l’hora i el lloc indicats per l’organització, i s'hauran d’acreditar amb el DNI. No es permetrà l’accés al balcó un cop hagi començat l’acte i, si s'abandona, no es permetrà el seu accés de nou. El consistori també demana als futurs assistents que mostrin un comportament adequat, adient i de respecte envers la institució, les persones de l’organització, el personal de seguretat i la resta de persones mentre es trobin dins de l’edifici consistorial.