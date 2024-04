Mor Jaime de Armiñán als 97 anys, autor de grans clàssics del cinema espanyol

Jaime de Armiñán, autor de grans clàssics del cinema espanyol, ha mort aquest dimarts a la nit a la seva casa de Madrid, segons ha donat a conèixer l'Acadèmia de Cinema en un comunicat. El director, que tenia 97 anys, va signar obres com Mi querida señorita i Juncal. La seva trajectòria li va valdre el Goya d'Honor de l'Acadèmia del Cinema ara fa tot just una dècada, el 2014, així com ser nominat en fins a dues ocasions a l'Oscar, un cop, precisament, per Mi querida señorita.

De Armiñán va començar professionalment al món de la televisió, però ben aviat va començar la seva aventura cinematogràfica com a dramaturg, novel·lista i guionista. Primer, va escriure contes infantils, novel·les i guions, però finalment es va introduir al cinema gràcies a José María Forqué. Fill de la Guerra Civil, un dels seus principals focus d'interès va ser obrir horitzons dins l'Espanya del dictador Francisco Franco tractant temes com la transsexualitat en ple 1972. Mostra d'això és, per exemple, el seu inoblidable personatge de José Luis López Vázquez. "Els que són com jo no podem jubilar-nos perquè ho fem únicament quan marxem a la trista fossa", deia, fa només uns anys, el director, que admetia davant periodistes que escrivia i pensava en cinema cada dia.



"Amb el cor trencat us informem de la mort de Jaime de Armiñán, conseller d'honor d'SGAE. Immens cineasta i ferm defensor dels drets d'autor dels creadors/es, va ingressar a l'entitat el 16 de setembre de 1954. Enviem una fortíssima abraçada a la seva família i amics. Les seves obres són eternes", ha escrit l'SGAE a X (antic Twitter). La capella ardent serà aquest dijous, 11 d'abril, de 10:30 del matí a 20:30 del vespre a la Sala Manuel de Falla de la seu madrilenya d'SGAE (Carrer Fernando VI, 4).



Entre les obres del cineasta està Una gloria nacional, amb Paco Rabal; Mi general, amb Fernando Fernán-Gómez; El nido, Carola de día, Carola de noche o 14, Fabian Road. A més a més, ha treballat amb intèrprets com José Bódalo, Julia, Irene i Emilio Gutiérrez Caba, Fernando Rey, Héctor Alterio, Ana Torrent, Ana Belén, Concha Velasco, Carmen Maura, Amparo Baró, Victoria Abril, Marisol o Ángela Molina.