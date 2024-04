Polèmica per un editorial de «Política&Prosa» que demana el vot per a Illa

"Considerem que Salvador Illa és el líder més adequat per superar un període de divisió i tornar a governar-nos". Amb aquestes paraules ha demanat Política&Prosa el vot per al candidat del PSC a les pròximes eleccions catalanes. En un editorial publicat aquest divendres, l'autodefinida com a plataforma periodística de debat s'ha posicionat a favor de les "forces d’esquerra d’arrel catalanista i federalista".

Però el posicionament tan explícit no ha acontentat a tothom. Astrid Barrio, que va ser membre del Consell de Redacció de la revista i col·laboradora en una quinzena d'articles, ha assegurat que ja no és el seu projecte: "Aquesta editorial no s'adiu a l'esperit fundacional, que era una iniciativa plural amb vocació d'independència política i econòmica".

Ha estat el meu projecte durant molt de temps. Fins avui. Era una iniciativa plural i amb vocacació d’independència política i econòmica. Però aquesta editorial no s’adiu a l’esperit fundacional, sia dit amb tot el respecte i admiració que sento per @salvadorilla. https://t.co/XukD9N3lln — Astrid Barrio (@AstridBarrio) April 19, 2024

Qui sí que s'hi ha posicionat a favor és FrancescTrillas, professor d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona i col·laborador habitual del mitjà, que ha considerat que en el seu editorial ha fet una "bona síntesi del federalisme com a condició necessària" al segle XXI amb l'objectiu, diu, de "desplegar un bon govern" que prioritzi els serveis públics. L'editorial també ha estat compartit a través de les xarxes socials per dirigents del PSC com Miquel Iceta, Alícia Romero o Ferran Pedret.

El projecte Política&Prosa va néixer el 2018 amb l'objectiu de ser un "instrument d’acció ideològica i política pel damunt de blocs i de partits". Entre alguns dels seus articulistes més destacats, a més de Barrio, hi ha Jordi Amat, OriolBartomeus, Lluís Bassets o Fèlix Riera.