Denuncien problemes de subministrament en la fabricació de cotxes

La producció de vehicles va caure un 17,7% al març respecte al mateix mes del 2023, fins a les 195.252 unitats, en un mes que ha estat marcat pels problemes en l'aprovisionament de components a diverses fàbriques, conseqüència dels retards ocasionats per la crisi al mar Roig, com pels ajustaments en la producció per la demanda del mercat, segons la patronal del sector, Anfac.

Segons l'organització, aquests problemes s'hi afegeix el període de vacances de Setmana Santa, que també influeix en el descens de la fabricació. Pel que fa a les vendes a l'exterior, les automobilístiques van exportar un total de 174.138 unitats, un 16,8% menys que el mateix mes del 2023.

"Observem de manera preocupant com al març els problemes de proveïment de components en algunes fàbriques estan fent efecte en les xifres de producció. Una caiguda del 20% el darrer mes que llasta el bon ritme amb què havíem tancat l'any passat", ha dit José López-Tafall, director general d'Anfac, que avisa que "caldrà esperar a veure com es comporta la recepció de materials aquest mes per avaluar-ne la importància".

En l'acumulat de l'any, la producció registra una lleu baixada del 0,5% respecte als tres primers mesos del 2023, amb 654.825 unitats produïdes. La comparació amb el 2019, però, deixa un descens del 13,5%. La caiguda més pronunciada s'ha notat en la fabricació de vehicles comercials i industrials (-36,4%) tot i que els turismes també han registrat dades més baixes de producció (-12,1%).

Respecte a la quota de fabricació de vehicles electrificats, va assolir el 12,5% de la producció total, 0,8 punts percentuals més respecte al mateix mes del 2023. Al març es van fabricar un total de 24.451 vehicles electrificats, que representa una disminució del 12% al mateix mes de l'exercici passat. D'aquests, 24.021 unitats corresponen a turismes electrificats, que augmenten un 14,2% respecte al març del 2023.

Aquesta disminució de producció de vehicles electrificats és "una mala notícia" per la patronal del sector que afegeix que "de poc serveix fabricar i atraure vehicles electrificats a les nostres fàbriques si no es venen al nostre mercat".