Freixenet presenta un ERTO per a 615 treballadors per la sequera

El Grup Freixenet ha anunciat aquest dilluns que es veu obligada a presentar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per força major que afectarà 615 treballadors. El motiu: les implicacions econòmiques de la sequera. Concretament, l'expedient afectaria treballadors de Freixenet S.A. i Segura Viudas S.AU. i es començarà a aplicar a partir del mes de maig, tot i que la intensitat variarà en funció del període de l'any i de l'evolució de la sequera, segons puntualitza la companyia en un comunicat.

La direcció assegura que ha optat per aquesta mesura com un "exercici de responsabilitat" i que té l'objectiu de garantir l'operativitat del negoci i preservar l'ocupabilitat per poder fer front a causes externes i de força major provocades per la greu sequera. D'altra banda, l'empresa recalca que és una "mesura excepcional" que s'emmarca en l'actual context de crisi, que es remunta al 2021 i amb "especial afectació" durant l'any passat a la zona del Penedès i que s'ha traduït en una manca de raïm.

El Grup Freixenet també indica que ha iniciat el procés davant el Departament d'Empresa i Treball i que també ha traslladat la intenció d'aplicar l'ERTO als sindicats. Precisament, Henkell Freixenet va donar a conèixer la setmana passada els resultats financers del 2023 i va xifrar la facturació en 1.230 milions d'euros, un increment del 4,1% respecte a l'exercici anterior. La firma vinícola va destacar un creixement del 6% en el cas d’escumosos, segment on la companyia és líder internacional, i un increment de l’11% en begudes espirituoses. Per contra, els vins tranquils han caigut un 8%.

Aleshores la companyia va manifestar la seva "preocupació" per la falta de raïm per la forta sequera, principal regió mundial de producció de cava. "Veient que la demanda mundial de cava està creixent i que no podem produir prou ampolles per satisfer-la adequadament a curt termini, la situació serà realment complicada a tots els nivells", va apuntar Pedro Ferrer, co-CEO de Grup Freixenet.