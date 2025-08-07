Els socorristes de les platges de Barcelona han anunciat que votaran en assemblea una nova proposta que l'Ajuntament ha posat sobre la taula després de la reunió de mediació amb l'empresa concessionària i la conselleria de Treball. La trobada va celebrar-se dimecres i va durar més de vuit hores. Ho han indicat fonts del sindicat CGT, que han assegurat que la vaga es manté a l'espera de la votació del nou document prevista per aquest dijous a la tarda. Prèviament, els representants de la plantilla tenen previst analitzar el contingut del text amb els seus advocats. Així mateix, han apuntat que estan disposats a seguir negociant en cas que el nou plantejament no prosperi.\r\n\r\nPer altra banda, els vigilants han decidit aturar temporalment les accions de protesta sindicals previstes, com ara el tancament de les torres de salvament o la hissada de banderes vermelles. Aquesta darrera acció va ser criticada dimecres pel tinent d'alcaldia d'Economia de la ciutat, Jordi Valls, que va recordar als protestants que han de complir amb els serveis mínims fixats en un 50% i que mentre duri la vaga la bandera que ha d'onejar és la groga. Valls va reiterar la demanda del consistori d'extremar les precaucions en el moment del bany. \r\n