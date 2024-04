La lliga de futbol de l'Aràbia Saudita ha protagonitzat aquesta passada nit una de les imatges més vergonyoses de la temporada. No precisament per alguna acció dins del terreny de joc que hagi aixecat alguna polèmica, sinó per l'agressió a cops de fuet d'un aficionat a un jugador un cop finalitzada la final de la Supercopa del país.

اللقطة من زاوية اخرى .. اعتداء المشجع الهلالي على حمدالله !!! https://t.co/xE3iqrgLYLpic.twitter.com/yNuSSFAL0x — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) April 11, 2024

En acabar el partit entre l'Al-Ittihad i l'Al-Hilal, el jugador marroquí Abderrazach Hamdallah s'ha acostat al lateral de l'estadi després de rebre insults des de la grada. Molest per les queixes, el davanter li ha tirat aigua a l'aficionat per sobre, el qual ha respost agredint-lo a cops de fuet fins que ha estat apartat per la seguretat de l'estadi.

Aquesta acció lamentable al final del duel ha tret tot el protagonisme al que ha succeït al terreny de joc. La final ha acabat amb l'Al-Hilal, l'equip de Neymar i que fa 42 partits seguits que no perd, imposant-se per 4 gols a 1 a l'Al-Ittihad, conjunt on militen jugadors mítics europeus com Karim Benzema o N'Golo Kanté.

Els de Jorge Jesus s'han endut la final amb dos gols de l'exblaugrana Malcom, que va tenir un pas oblidable pel Camp Nou marcant només quatre gols en tota la temporada al Barça. L'únic gol de l'equip de Karim Benzema i dirigit per Marcelo Gallardo, l'ha marcat el mateix Hamdallah al minut 26 de joc.