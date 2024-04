Dos anys després... la selecció catalana de futbol torna a jugar

La selecció catalana masculina de futbol torna als terrenys de joc dos anys després. Ho farà, concretament, el pròxim 29 de maig i serà a Sabadell, a l'estadi de la Nova Creu Alta. El rival serà el combinat de Panamà, segons ha avançat El Món a RAC1. L'últim matx dels esportistes va ser el 2022 a Montilivi, Girona, contra Jamaica i el resultat va ser de 6-0 a favor.

Que hagin trigat dos anys a tornar a jugar, però, no era el que estava establert i és que la selecció masculina havia de jugar contra Mali el 8 de juny de l'any passat, però es va suspendre per la renúncia dels africans. Qui no fa tant que va sortir als terrenys de joc -de fet, fa molt poc- és el combinat femení. La selecció va jugar el passat 7 d'abril contra el Paraguai, i ho va fer per golejada anotant-se un importantíssim 5-1 a l'Estadi Municipal de Futbol Palamós-Costa Brava.

Ara, el Panamà, el pròxim rival de la selecció nacional masculina, ocupa el 46è lloc en el rànquing mundial de la FIFA. El partit es disputarà només uns dies després que acabi la Lliga EA Sports de primera divisió.