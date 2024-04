«Sense comentaris»: Tebas defensa que la Lliga no tingui Ull de Falcó

El gol fantasma no concedit al Barça ha ensenyat les limitacions del VAR. Una rematada d'esperó de Lamine Yamal a la sortida d'un córner ha acabat amb la pilota a la línia de gol, on el porter del Madrid, Andrí Lunin, ha pogut refusar. Això sí: amb el dubte de si ho havia fet des de dins la porteria o no. L'àrbitre ha esperat que el videoarbitratge resolgués. El vídeo i les imatges que han revisat no oferien una perspectiva prou clara que la pilota hagués entrat del tot, per molt que tot apuntés és que havia entrat.

No l'han concedit. Tot plegat s'hauria pogut resoldre amb un altre sistema: la tecnologia de l'Ull de Falcó, que la lliga espanyola no fa servir. El seu president, Javier Tebas, s'ha explicat per Twitter sobre per què n'és un detractor. El president ha adjuntat una sèrie de retalls de premsa en què l'Ull de Falcó havia comès errades en les competicions en què sí que s'ha implementat: "Sense comentaris", ha reblat Tebas

Tot plegat en un clàssic que ha acabat amb victòria del Madrid per tres a dos al marcador. S'ha avançat al minut 8 el conjunt blaugrana, també de córner, per obra de Pau Cubarsí, que també ha estat protagonista en l'empat del Madrid: li han xiulat un penal molt dubtós per una topada amb Lucas Vázquez que Vinícius ha transformat al minut 16. El lateral s'havia esmunyit d'un adormit Cancelo, cap al fons de l'àrea blaugrana. Un cop allà, ha volgut tornar cap enrere, on l'esperava la cama de Cubarsí. Lucas Vázquez s'hi ha llançat i l'àrbitre Soto Grado, que s'estrena, l'ha xiulat. A la segona part Fermín ha tornat a avançar el Barça al minut 69 i, quatre minuts després, una nova badada de Cancelo ha permès a Lucas Vázquez fer el segon i tancar l'empat, i probablement la lliga. Bellingham l'ha sentenciat al minut 90, quan ha fet el tercer. D'aquesta manera, el Madrid té 11 punts per davant del Barça quan falten 18 punts per repartir-se.