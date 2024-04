Arrenca la setzena edició del Sismògraf d'Olot amb la mirada posada en el moviment i els reptes climàtics

Dos caps de setmana, més d'una trentena de propostes i amb la natura i paisatge i la dansa com a teló de fons. El Sismògraf d'Olot ha aixecat el teló aquest dijous en la seva setzena edició carregada de "moviment" i amb la mirada posada en els reptes climàtics. "Sempre trobem fils conductors, nosaltres en diem erupcions, idees que floten en la programació a nivell argumental i aquest any n'hi ha dues", explica Tena Busquets, directora del festival. Per una banda, la dicotomia artesania-tecnologia -amb Cove com a màxim exponent- i el que anomenen "geopoètica" o "la poètica dels llocs, de mirar aquest lloc d'una determinada manera".

El festival ha arrencat aquest dijous a la tarda al Claustre del Carme amb Cove, l'espectacle de la companyia Última Vértebra, que parla sobre la construcció artesanal d'un cove tradicional català. Una acció "transgressora i gairebé exòtica" per qüestionar el temps i el ritme de la societat contemporània, i alhora una forma de reivindicar els valors i els coneixements tradicionals com a eines de transformació social. "Reivindiquen el ritme d'avui dia i els coneixements tradicionals, qui aporten molta saviesa i una manera d'estar al món molt diferent de la d'ara", asseguren Quin Vilagran i Anna Garreta d'Última Vèrtebra.

Per continuar obrint boca, l'antiga plaça de Toros ha acollit la primera part d'una trilogia de la Cia Vero Cendoya, Cicatrius (o contrapàs de mamuts i altres feres). La peça vol ser una celebració "col·lectiva" de les ferides superades. "Parla de les cicatrius i com les marques de la pell d'un cos narren les històries de vida", explica Cendoya. Igual que el cos humà impulsa una coordinació perfecta per afavorir que les ferides se cicatritzin, les intèrprets -inspirats pels mamutonis de les danses tradicionals sardes i la moixiganga- han dansat el seu propi ritual per explicar la història d'una ferida. L'espectacle es tornarà a interpretar aquest divendres a la tarda.

L'espectacle «Cove» que s'ha representat aquest dijous. ACN / Gemma Tubert

Un espectacle en "constant evolució"

La Sala Carbonera ha estat l'escenari de Bruma de Kònic Thtr, un concert "performatiu" sobre l'impacte de la "tecnosfera" sobre la biosfera i la "magnitud" dels canvis infligits sobre la Terra, que ja fan impossible la seva reversió. Sota la direcció de Rosa Sánchez, la peça aborda com ens relacionem amb l'entorn natural. "Ho fem per destruir-lo o per intentar construir?", es pregunta Sánchez. L'espectacle es va començar a gestar just abans que esclatés la pandèmia de la Covid-19 i es va haver d'aturar durant el confinament. Després va agafar embranzida i ha visitat diversos països. "Està en continua evolució, com creixen algunes plantes: de manera particular", afirma Sánchez.

Durant el festival també s'hi podrà veure Cratera de la companyia portuguesa CiRcoLando, un projecte d'arts escèniques dedicat als paisatges volcànics i Una illa de l'Agrupació Senyor Serrano, una proposta artística creada amb intel·ligència artificial que busca establir un diàleg entre la IA i com es crea un espectacle.

Bigert & Bergström o Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez, són altres noms destacats que passaran per Olot al llarg dels dies que durarà el festival. En l'apartat de dansa, Sismodansa, acollirà dues estrenes. Per una banda, Entre de la companyia Eva Durban i, per l'altra, Fairy tales de la companyia txeca Pocketart, que farà una revisió dels contes clàssics.