«El parlar de la Garrotxa», el llibre garrotxí més venut del Sant Jordi 2024

Sant Jordi garrotxí 2024 s'acaba amb un llibre com a protagonista: El parlar de la Garrotxa. Aquest ha estat el llibre més venut durat aquest dimarts segons les dades facilitades per les llibreries Drac i Isop d'Olot a NacióGarrotxa. El llibre escrit per Quim Monturiol i Eloi Domínguez ha complert les expectatives i ha estat el més demanat aquesta diada. Es tracta d'un recull de les expressions i frases fetes més autòctones de la Garrotxa. El llibre es va publicar fa dos mesos i dies abans que veiés la llum, els seus autors explicaven els secrets i motius de la publicació en una entrevista a aquest diari. Des de llavors, ja se n'han venut més d'un miler d'exemplars i s'ha fet una segona edició.

A part d'El parlar de la Garrotxa, entre els llibres garrotxins més sol·licitats també hi ha hagut el recull fotogràfic de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Olot: República, Guerra civil i postguerra. El nutricionista garrotxí Xevi Verdaguer amb La teva salut comença aquí, Sergi Plana i Rubén Ramos amb 101 racons de la Garrotxa, i La noia de la platja de Neus Verdaguer i Víctor Díaz, també han estat entre els més demanats d'aquest Sant Jordi a la Garrotxa.