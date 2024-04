Quinze cervesers, concerts i solidaritat: així serà la Fira de la Cervesa d’Olot 2024

La Fira de la Cervesa Artesana d'Olot ja ha presentat en societat la seva sisena edició. Un dels esdeveniments més multitudinaris que celebra la ciutat durant la primavera tornarà a ocupar l’esplanada del recinte firal aquest 2024. Serà el dissabte 27 d’abril des de les 10 del matí fins a les dotze de la nit.

Enguany, la fira comptarà amb quinze productors de cervesa artesana vinguts de diferents punts de Catalunya. La principal novetat d’aquest any serà l’aposta per al públic familiar i infantil amb el concert de Rock per a Xics a les 10:30 h que anirà seguit de jocs i inflables. A més d’aquesta actuació, a la tarda i nit també tocaran Mam i Pipa, Santa Mandra i la Banda Neon que tancarà la fira a les 24 h.

Com cada any, la Fira de la Cervesa també comptarà amb la sortida matinera de vespres (al voltant d’uns setanta motoristes), el Tast Musical i enguany se substitueix el dinar popular pel Tast Gastronòmic que permet degustar quatre cerveses i dinar a les foodtrucks que hi haurà instal·lades al recinte. Aquest 2024, l’esdeveniment també comptarà amb la presència de faràndula: a les 18 h els gegants Tim del Faràndula Ràcing Team i en Clam dels Almogàvers Garrotxins ballaran al recinte acompanyats de la xaranga Bufant Fort.

Una altra de les novetats d’aquest any és el vessant solidari que agafa el certamen. Part dels diners que es recaptin amb les entrades anirà destinada a la fundació Albert Bosch per a la lluita contra el càncer infantil. El preu de l’entrada serà de cinc euros per als adults i tres per als infants (de 3 a 18 anys).