La diversitat com a riquesa

Quan parlem de diversitat ens venen al cap les diferents cultures que hi poden haver en el teixit d'una comunitat; és així. Però també podem parlar de la diversitat en petits grups o equips de treball que hi pot haver en un col·lectiu que comparteix una mateixa cultura, siguin escoles, empreses o qualsevol entitat social.

Podem dir que cada persona és única i per tan és diferent de la resta i aquest és el valor que tenim com a éssers humans. Les diferències aporten riquesa i fan que l'efectivitat de qualsevol sistema sigui més gran que la suma de les seves parts. Qualsevol grup, equip o associació és molt més potent a l'hora d'obtenir bons resultats que cada un dels seus individus per separat.

Ens podem preguntar, doncs, com és que hi ha tants grups de treball, equips o associacions on no es donen bons resultats. S'han de complir una sèrie de premisses perquè això sigui així, i la base de totes són la confiança i el respecte. Hi ha d'haver la confiança necessària perquè qualsevol membre es pugui mostrar tal com és, amb les seves fortaleses i també amb les seves mancances. Amb la seguretat que serà acceptat i que les seves debilitats no el faran vulnerable envers la resta, al contrari rebrà l'ajuda necessària per superar-les. És a dir pot demanar ajuda per les coses en què li puguin mancar habilitats i això no s'utilitzarà com una arma en contra seva. També de manera recíproca pot donar ajuda fen servir els seus potencials. Els individus són complementaris i es coordinen i col·laboren per anar cap a l'excel·lència.

Afegim a tot això el respecte per als diferents valors, creences i punts de vista de la mateixa realitat. No vull dir que hem de canviar les nostres opinions, que de vegades també, però sí respectar les dels altres i escoltar-les amb una ment oberta que ens pot fer créixer com a persones. Recordem que la base d'una bona comunicació és escoltar de manera activa. Escoltar vol dir que jo estic aquí al 100% per entendre el que tu m'estàs dient, sense jutjar, sense perjudicis i sense pressuposicions, i encara no estic construïen la meva resposta perquè abans et vull entendre i confirmar amb tu que t'he entès. També és important l'empatia que ens ajuda a connectar-nos a un nivell més profund, per entendre les necessitats, preocupacions i aspiracions de l'altre. I finalment podem parlar de la compassió que ens dona impuls per fer coses en benefici del benestar dels altres, cuidant i donant suport i comprensió.

A la nostra comunitat tenim una fundació que posa en practica tots aquests valors per donar suport a joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmica perquè puguin cursar els seus estudis de Formació Professional i puguin millorar la seva inserció a la vida laboral. Aquesta fundació es diu Impulsa i m'ha donat l'oportunitat de poder posar el meu granet de sorra en el seu projecte com a mentora d'alguns d'aquests joves.

Impulsa es defineix com una fundació que confia en els joves, que promou l'igualat d'oportunitats i el creixement personal. Que els hi dona suport i acompanya en la seva formació i la seva integració en el món laboral. Ser mentora m'ha donat l'oportunitat d'enriquir-me amb el coneixement d'altres cultures, de poder compartir alegries i preocupacions de gent jove amb punts de vista diferents, de donar suport per aconseguir objectius i d'acompanyar-los en el seu camí per aconseguir els seus somnis.

Aquests joves, a més de mostrar agraïment amb paraules i fets, dediquen una part del seu temps també al voluntariat ajudant a altres persones, són un exemple d'esforç i constància. I han de lluitar cada dia entre el seu encaix a la nostra cultura i la convivència amb els valors de les seves comunitats que moltes vegades poden ser contradictòries. Un profund exercici per entendre i donar valor a la diversitat, que els enriqueix com a persones.