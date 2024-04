Els estudiants universitaris de la Garrotxa també podran demanar ajuts a la mobilitat

Els estudiants universitaris dels territoris d'alta muntanya poden optar a la convocatòria ampliada dels ajuts APA per al curs acadèmic en curs, amb la novetat que també ho poden fer els de les comarques de la Garrotxa, el Berguedà i el Ripollès. Per tant, tots aquells alumnes d'alta muntanya matriculats en una universitat catalana i que hagin de desplaçar-se i allotjar-se fora de la comarca de residència hi tindran accés.

En un comunicat, el Departament de Recerca i Universitats preveu un import màxim de 2.000 euros que es podrà sol·licitar fins al 8 de maig. La incorporació de l'alumnat d'aquestes comarques era una reivindicació històrica que ha obligat a triplicar el pressupost de la convocatòria per aquest curs, superant el milió d'euros.

L'alumnat que vulgui sol·licitar un ajut APA, a part de no superar els llindars de renda familiar i de patrimoni establerts en la convocatòria, ha d'estar matriculat en un mínim de 60 crèdits anuals d'uns estudis de grau impartits de manera presencial.

Els estudiants que no han iniciat els estudis aquest curs acadèmic, també han d'haver superat el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior o l'últim curs efectuat en els estudis de les branques de coneixement d’arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60% en el cas dels estudis de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura

El curs passat es van atorgar 259 ajuts APA, més de la meitat a dones. Per comarques, els beneficiaris van ser 76 persones del Solsonès, 57 de l'Alt Urgell, 36 del Pallars Jussà, 28 de la Cerdanya, 24 de la Vall d’Aran, 19 de l'Alta Ribagorça i 19 del Pallars Sobirà. Pel que fa a universitats on més estudien les persones a qui es van concedir els ajuts, 88 ho fan a la Universitat de Lleida, 56 a la Universitat de Barcelona i 43 a la Universitat Autònoma de Barcelona.