Troben un cadàver en un domicili d'Olot que hauria mort feia setmanes

Aquest dilluns els serveis d'emergències han localitzat a Olot cos sense vida d'un home d'uns cinquanta anys. L'han trobat a casa seva, a la zona del barri de Sant Roc, al carrer Vic. Gràcies a l'avís dels veïns a tres quarts de vuit del matí, els Mossos han pogut trobar el cadàver que, segons fonts policials, feia setmanes que hauria mort.

Els Mossos estan investigant els fets, però les primeres informacions apunten que la mort hauria estat per causes naturals. Els veïns haurien alertat la policia per la forta pudor que sortia del domicili. A més, segons testimonis, havien aparegut insectes per la zona. La investigació continua oberta i s'està a l'espera de l'autòpsia per determinar les causes i el dia de la mort.