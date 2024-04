Demores de 30 minuts a la R11 per una incidència a Figueres

Els trens de l'R11 estan patint demores de prop de 30 minuts per culpa d'una incidència en un tren a Figueres. Tal i com confirma Renfe a l'ACN, la incidència ja s'ha resolt i els trens estan circulant a hores d'ara. Precisament l'R11, es va veure afectada ahir al matí per un nou robatori de coure entre Vilamalla i St. Miquel de Fluvià.

D'altra banda, les línies R4 i R2 han experimentat retards a primera hora aquest matí de dilluns per una avaria a Sant Vicenç de Calders, al Vendrell. En aquest cas, es tracta d'una avaria en la infraestructura que ja s'ha resolt. Renfe assegura que la circulació de l'R4 ja està normalitzada i que l'R2 encara pateix afectacions amb uns 30 minuts de mitjana de demora.