L'Ajuntament de Granollers organitza una jornada de portes obertes

El pròxims 20 i 21 d'abril l'Ajuntament de Granollers celebrarà la jornada de portes obertes amb l'objectiu de donar a conèixer l'edifici històric i de celebrar el 45è aniversari de la constitució dels primers ajuntaments democràtics. D'aquesta manera, es recordarà que el 3 d'abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals democràtiques a Catalunya després de la dictadura franquista.

Durant la jornada hi haurà una visita guiada a càrrec de la historiadora Cinta Cantarell pels espais més significatius de l'edifici.

A l'espai expositiu es podrà visitar l'exposició dels primers ajuntaments democràtics.

Horaris visites

Dissabte 20 d'abril: De 10 a 13 h i de 17 a 20 h

Diumenge 21 d'abril: De 10 a 13 h

L'Ajuntament de Granollers va ser construït l'any 1904 per l'arquitecte Simó Cordomí i Carrera a la plaça de la Porxada, al bell mig de la ciutat. És un edifici d'estil neogòtic compost per una torre amb rellotge, un solemne i ampli balcó i múltiples escultures dissenyades per l'escultor Josep Maria Barnadas.

Inscripcions

La visita a l'Ajuntament és gratuïta i oberta a tothom, però és necessària la inscripció prèvia en aquest enllaç.