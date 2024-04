Sant Miquel del Fai preveu reobrir a la tardor

El diputat d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, s'ha reunit aquest dimecres 10 d'abril amb l'alcalde de Bigues i Riells del Fai, Joan Galiano; l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabutí; i l'alcaldessa de Sant Quirze Safaja, Sonsoles Letang, per abordar la reobertura de Sant Miquel del Fai, situat a l'Espai Natural dels Cingles de Bertí. El recinte, propietat de la Diputació de Barcelona, està tancat al públic des del 9 de març per despreniments a la cinglera entre el llac i el Salt del Tenes, ocasionats per les pluges, de fins a 54 mm de precipitació acumulada, després d'un llarg període de sequera.

L'informe elaborat pels serveis d'enginyeria geològica del Pla de seguiment dels talussos de Sant Miquel del Fai estableix la necessitat de tancar l'accés al públic, cautelarment, i de realitzar actuacions per garantir la seguretat de trànsit sota els talussos afectats, tant per a les persones visitants com per al personal que hi treballa. Els treballs consisteixen en l'esbrossada, sanejament i purga de la zona, així com la consolidació del coronament del talús i reforçament de la capçalera.

El pressupost estimat de les actuacions d'emergència previstes és de 250.000 euros i inclou l'execució de les obres esmentades, la direcció d'obra, la coordinació de seguretat i salut i altres treballs que siguin necessaris.

D'altra banda, també s'ha determinat l'actualització dels protocols per preveure possibles condicions de precipitació que influeixen sobre el grau de risc de despreniment.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va realitzar, manté i fa seguiment del Pla de gestió del risc geològic a Sant Miquel del Fai. Aquest treball tècnic esdevé la base per a la definició del protocol d'actuació i la previsió d'inversions, el qual es va actualitzant en funció del registre de rondes i seguiment periòdic. Tots els talussos, des de la Foradada fins al salt del Tenes, van ser inventariats i classificats segons el seu grau de perillositat potencial per l'ICGC per encàrrec de la Diputació de Barcelona.

Es preveu que un cop realitzades les actuacions, l'espai pugui tornar a obrir al públic a la tardor.

Treball coordinat entre les administracions

En el marc de la reunió d'aquest dimecres, s'ha creat un grup de treball, format per càrrecs electes i personal tècnic de les quatre administracions, per mantenir i potenciar el seguiment de la gestió de l'espai; traçar conjuntament una proposta de pla de futur de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai; i impulsar coordinadament les accions de les administracions implicades i les inversions que se'n derivin per a l'obertura completa i segura de tots els àmbits d'aquest espai tan singular, d'acord amb la normativa vigent i els objectius plantejats.