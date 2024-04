Corralets contra senglars: Barcelona tanca els contenidors als barris de muntanya

L’Ajuntament de Barcelona ha començat aquesta setmana a instal·lar 22 tancats de fusta per protegir els contenidors de l’acció dels senglars als barris de muntanya de la capital catalana. S’està actuant en les zones amb més concentració d’animals i alhora més habitades. L’estratègia del consistori també passa per fer desbrossaments i formar el veïnat perquè no alimenti els animals.

L’any 2022 es va fer una prova pilot amb tres tancats per comprovar si s’evitava que els senglars tombessin els contenidors i escampessin les escombraries. Es van instal·lar al carrer de la Belladona, a la plaça del Teix i a la cruïlla de la carretera de les Aigües amb el carrer de Carroç.

Com que van donar bons resultats, l’Ajuntament ha decidit instal·lar-se 22 més al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. La instal·lació ha començat i s’allargarà les pròximes setmanes, amb l’objectiu que estiguin en funcionament abans de l’estiu. El pressupost de subministrament i instal·lació és de 111.652 euros. En paral·lel, s’han col·locat ancoratges i barres als contenidors per fer-los inabordables pels senglars.