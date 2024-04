El Govern permetrà omplir piscines si s'obren a la ciutadania

El Govern està ultimant un decret llei que permetrà omplir i reomplir piscines públiques i privades si s'obren a la ciutadania. Els ajuntaments podran considerar refugis climàtics les instal·lacions d'un club esportiu, d'una comunitat de veïns, d'un hotel o un càmping que s'obrin al públic en general i sempre que es compensi la despesa d'aigua amb altres mesures, segons ha publicat aquest mateix dissabte El Periódico i ha confirmat l'ACN de fonts d'Acció Climàtica.

El decret llei està previst que s'aprovi dimarts vinent -16 d'abril- i també facilitarà limitar el consum d'aigua dels turistes aquest estiu. Els municipis que acumulin tres mesos consecutius d'incompliment dels llindars màxims estaran obligats a fer complir la normativa als seus establiments turístics.

En aquests casos, els ajuntaments hauran d'obligar els seus establiments turístics a complir les restriccions generals i bàsiques: 115 litres per persona en situació d'excepcionalitat, 100 litres per persona en situació d'emergència 1, 90 litres per persona en situació d'emergència 2 i 80 litres per persona en situació d'emergència 3.

La nova normativa –que ha estat treballada amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)- havia de veure la llum amb la llei de mesures que no es va poder tramitar amb el no als pressupostos d'enguany, segons han detallat les mateixes fonts. "El decret neix amb la voluntat d'entesa entre el Govern i els màxims representants de municipis de tot el país per poder dotar els gestors locals de més eines per a la gestió de l'emergència per sequera sense minvar la seva autonomia municipal", ha recalcat l'executiu català. Per tant, seran els ajuntaments els encarregats de decidir quines piscines censen com a refugis.

Les piscines no censades com a refugi climàtic no es podran reomplir

Es podran incloure en la categoria de refugi climàtic tant les piscines públiques com les privades, tot i que aquestes segones hauran d'arribar a un acord amb el consistori que permeti el seu ús a la ciutadania (una piscina privada d'un club esportiu per a casals d'estiu, una piscina comunitària que s'obri a altres veïns o una piscina d'un hotel o un càmping al qual s'hi pugui accedir pagant una entrada).

"Les piscines censades com a refugis podran reomplir-se en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua, sempre que s'apliquin mesures d'estalvi addicionals que compensin l'aigua que es faci servir", deixa clar el text de la legislació.