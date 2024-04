Figueres ja es prepara per si s'activa l'emergència 3 per sequera

L'Ajuntament de Figueres està perforant un pou a uns 200 metres de profunditat a la zona dels Cendrassos amb l'objectiu de garantir l'aigua en cas d'entrar en la fase 3 de l'emergència per sequera. Tal com ha avançat el setmanari Empordà i ha confirmat l'ACN, unes prospeccions geològiques van confirmar que en aquesta zona de l'aparcament de la plaça Lluís Companys hi havia una bossa d'aigua i ara una empresa de perforacions han començat els treballs.

Ara, des de l'Ajuntament esperen confirmar en els pròxims dies si hi ha aigua i, si és així, s'iniciaran les obres d'urgència posar-lo en marxa. Calculen que el nou pou permetria garantir el 25% del consum total en cas d'entrar en el següent escenari, que preveu una limitació de 160 litres per persona i dia. En paral·lel, s'estan inspeccionant altres antics pous al sector nord i sud de la ciutat.

D'altra banda, s'està construint la canonada que aportarà aigua regenerada des de Figueres fins a Pont de Molins per millorar el cabal de la Muga. La previsió és que l'obra entri en servei el mes d'agost. A més, l'Ajuntament ha reduït la pressió de l'aigua a la zona del Firal i estudia estendre-ho a altres zones de la ciutat.