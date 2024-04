Angoixa pel jove basc ingressat en una UCI de Tailàndia: «Se l'ha de repatriar ja»

El Ministeri de Defensa està accelerant "al màxim" tots els tràmits necessaris per atendre la petició de la família d'Álex García, el veí de Sant Sebastià (País Basc) ingressat en un hospital de Tailàndia amb pancreatitis, perquè sigui repatriat "com més aviat millor".

Així ho ha traslladat aquest dijous als mitjans de comunicació la delegada del govern espanyol a Euskadi, Marisol Garmendia, que ha reconegut que encara no hi ha data per al trasllat del malalt, ja que és una operació que "no és fàcil" perquè requereix "bastants" permisos.

No obstant això, Garmendia ha destacat que la ministra de Defensa, Margarita Robles, està "obstinada a trobar una solució i com més de pressa, millor". La màxima representant de la Moncloa al territori ha insistit que, precisament per això, "s'estan accelerant tots els tràmits perquè aquest trasllat sigui al més aviat possible".

Segons ha explicat, el malalt continua a l'UCI i el Ministeri és "conscient que el temps és or i està accelerant tots els tràmits amb urgència per fer-ho al més aviat possible". Aquest passat dimecres, el Ministeri va traslladar al Departament basc de Salut i al servei de l'Osakidetza la seva intenció de repatriar el turista, per la qual cosa aquest es troba a l'espera de la informació que li permeti preparar el seu ingrés al centre sanitari més adequat, segons el lloc d'aterratge i l'horari, i especialment també tenint en compte l'informes dels metges, entre d'altres.