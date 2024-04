Una menor mor a França d'un infart després de veure un apunyalament a l'escola

Una nena de 12 anys ha mort a França a causa d'un infart després que durant la tarda de dijous un home ataqués amb ganivet dues alumnes de set i 11 anys de la seva mateixa escola situada a la localitat de Souffelweyersheim, prop d'Estrasburg.

La jove va morir al final de la tarda a conseqüència d'un atac cardíac, després que l'alumnat del centre on es va produir l'agressió fos confinat per garantir la seva seguretat, segons ha recollit aquest mateix divendres el diari francès Le Parisien. L'equip docent va fer els primers auxilis a la menor, que va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Universitari d'Estrasburg, tal com han informat les autoritats educatives.

Per la seva banda, les nenes de set i 11 anys atacades per l'agressor van patir ferides superficials i van ser donades d'alta pel mateix hospital dijous a la nit. El presumpte agressor, un home de 30 anys, va ser detingut poc després de l'atac per la policia francesa, a la qual no li consta que tingui antecedents i ja ha obert una investigació sobre el succés.