Sentència pionera als EUA: condemnats els pares del nen que va matar a trets quatre companys d'escola

El problema armamentístic als Estats Units sembla que no té final i segueix sent un dels principals problemes en els centres educatius. Tot i això, per primera vegada en tota la història, s'ha condemnat també els pares del nen que va tirotejar mortalment a quatre alumnes en una escola de Michigan. Ara, tots dos s'enfronten a una sentència d'entre 10 i 15 anys per, entre altres motius, comprar l'arma al seu fill de 15 anys que, a més, patia una crisi en la seva salut mental.

Durant el judici, una de les mares de les víctimes, totes menors, ha declarat que "mentre decidíeu comprar-li una arma al vostre fill jo estava ajudant-lo a acabar un treball". "Vau decidir que educar al vostre fill no era una prioritat", ha conclòs. D'altra banda, el fiscal ha sentenciat que el Sr. i Sra. Crumbley van ignorar que l'estat mental del seu fill havia empitjorat, i que si ells no haguessin actuat d'aquella manera, el jove no hauria tingut accés a cap arma i no hi hagués hagut cap incident.

Els fets van succeir el novembre del 2021, quan Ethan Crumbley va matar a quatre estudiants d'un institut de Michigan amb un fusell semiautomàtic. Posteriorment, el fill va ser condemnat a cadena perpètua sense llibertat condicional i els pares van ser acusats per quatre homicidis involuntaris.

Aquesta sentència suposa un pas endavant dels Estats Units en la seva lluita contra el conflicte amb les armes, i per primera vegada apunta també als pares com els responsables d'una de les moltes tragèdies que es viu en les escoles americanes, assenyalant a l'atenció parental com el principal motiu de les conductes del fill.