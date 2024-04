Sunak s'enfronta al parlament: anuncia l'inici del pla de deportació d'immigrants a Ruanda

Els vaticinis polítics al Regne Unit anuncien una contundent derrota dels conservadors davant el Partit Laborista en la pròxima cita amb les urnes. Després d'arribar a la posició de primer ministre,Rishi Sunak, afronta les eleccions, previstes no més tard del gener de 2025, amb poques opcions de repetir a Downing Street. Amb un intent desesperat per capgirar la situació, Sunak ha anunciat aquest dilluns que el pla de deportació dels immigrants que arriben al país en cerca d'asil seran enviats a Ruanda "passi el que passi", tot i que el marc legal encara no ha estat aprovat pel Parlament.

Davant del bloqueig per part de la Cambra dels Lords i el setge de l'oposició, el primer ministre ha dit prou i ha decidit tirar endavant el pla de totes formes. En un termini d'entre "deu o dotze setmanes", el Regne Unit començarà a enviar a immigrants que arriben en situació irregular cap al país africà que, segons exposa el mateix Sunak, es tracta d'un "segur tercer país".

El pla de deportació ha estat una de les principals iniciatives del primer ministre des que va arribar al càrrec l'octubre de 2022 i, ja a l'estiu passat, la justícia britànica el va definir com a "il·legal". La iniciativa també ha generat contestació al carrer. D'aquesta manera, Sunak espera que, finalment, el nou pla pugui comptar amb l'aprovació del parlament per poder "iniciar el procés d'expulsió d'aquelles persones identificades pel primer vol".

