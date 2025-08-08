L'estació de Clot de l'L2 direcció Paral·lel estarà tancada entre l'11 i el 17 d'agost

L'estació del Clot de la línia L2 del metro direcció Paral·lel estarà tancada entre l'11 i el 17 d'agost per les obres de millora d'accessibilitat iniciades fa un any a l'intercanviador ferroviari del Clot. La línia funcionarà amb normalitat en direcció Badalona Pompeu Fabra. Ara, els treballs han de permetre fer un passadís d'accés a l'ascensor que enllaçarà amb les andanes de l'L1. Mentre duri el tall, TMB recomana als usuaris baixar a l'estació d'Encants i agafar el metro direcció Badalona Pompeu Fabra per arribar a Clot, o si es vol enllaçar amb l'L1, utilitzar el transbordament a Universitat. El passat 14 de juliol, en el marc dels mateixos treballs, es va reobrir l'accés del carrer Aragó a l'estació de Clot de l'L1, tancat des del febrer. L'obra suposa una inversió de 7,1 milions d'euros, finançats en part amb fons NextGeneration.\r\n \r\n