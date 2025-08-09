L’eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, ha enviat una carta a la vicepresidenta de la Comissió Europea i futura Alta Representant de la Unió Europea d'Afers Exteriors, Kaja Kallas, per demanar-li una convocatòria urgent del Consell d'Afers Exteriors de la UE per “activar l'article 99 de la Carta de l'ONU, impulsar la creació d'una missió internacional de protecció humanitària sota la bandera de l'ONU que garanteixi l'entrada d'ajuda mèdica i alimentària a Gaza, i, en cas de bloqueig, activar el mecanisme 'Uniting for Peace'”. Per a Asens, aquesta via no només és jurídicament viable, sinó "diplomàticament necessària i èticament urgent".\r\n\r\nTal com explica Asens a la seva carta i els Comuns han difós en una nota, per a l’eurodiputat "la situació a Gaza compleix amb tots els requisits del principi de Responsabilitat de Protegir; un principi que no és simbòlic, sinó una obligació legal davant el genocidi, els crims de guerra, la neteja ètnica o els crims de lesa humanitat". "Si de debò aspirem a defensar un ordre internacional basat en normes, hem de ser coherents: Gaza no pot continuar sent l'excepció que condemna el dret a la irrellevància", conclou Asens al text enviat a Kallas.\r\n