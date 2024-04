Catorze entitats lleidetanes demanen un Sant Jordi de cultura crítica i en català

Un sant Jordi de cultura crítica i en català. Això és el que demanen fins a catorze organitzacions de l'àmbit cultural, social i polític de la ciutat de Lleida, que han fet públic un manifest on també denuncien les "traves i restriccions" per muntar la seva parada el dia de Sant Jordi. Els signants, que fa uns anys que s'ubiquen de manera conjunta durant la Diada, ja van expressar el seu malestar l'any passat, quan es van veure obligats a situar-se darrere de l'escenari que va instal·lar laPaeria a la Rambla Ferran. El text fa valdre el punt contracultural i crític que aporten els llibres de les seves parades, a banda de la visibilitat i la possibilitat de finançament que els suposa la Diada, i que els permet dur a terme les seves propostes culturals, socials i polítiques durant l'any.

D'altra banda, el manifest també inclou referències a la repressió de l'Estat i la defensa del català davant els qui "atien l'odi a la diferència", en un context d'auge de l'extrema dreta. Entre els signants hi ha el Grup Feminista de Ponent (Dones de Lleida), plataformes socials com la PAH i Fruita amb Justícia Social, entitats culturals com l'Ateneu la Baula i la Biblioteca Anarquista Maria Rius, i organitzacions de l'esquerra independentista, entre d'altres.