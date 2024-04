Absolen la metgessa acusada de transfondre sang a un testimoni de Jehovà a Lleida

El jutjat penal 2 de Lleida ha emès una sentència absolent la metgessa acusada de transfondre sang a un testimoni de Jehovà a l'hospital Arnau de Vilanova. La decisió judicial, que pot ser objecte de recurs a l'Audiència de Lleida, argumenta que la doctora va actuar conforme a la seva pràctica mèdica i no va coaccionar el pacient, que va delegar la decisió en un familiar. Tot i que l'home va manifestar verbalment la seva negativa a la transfusió, la sentència qüestiona la claredat de la seva voluntat, subratllant que la presència inicial de membres de la seva congregació podria haver influït en la seva decisió.

La resolució detalla els esdeveniments ocorreguts el 21 de juliol de 2016, quan el pacient va ser ingressat a urgències amb una hemorràgia digestiva aguda. Malgrat la seva negativa inicial i la falta de signatura d'un document de renúncia, el pacient va autoritzar la transfusió a través del seu familiar mentre el seu estat de salut es deteriorava. La sentència destaca que la metgessa va proporcionar una informació completa al pacient i va respectar les seves conviccions religioses, sense exercir cap mena de coacció durant el procés.

Tot i enfrontar-se a acusacions de lesions, coaccions i contra la integritat moral, el jutge ha absolt la metgessa de tots els càrrecs. La sentència, no obstant això, no és ferma i es pot interposar un recurs d'apel·lació en un termini de 10 dies. Aquesta resolució posa de manifest la delicada intersecció entre els drets del pacient i els deures professionals dels metges en casos de conflicte ètic-religiosos. Si hagués estat declarada culpable, s'enfrontava a una possible pena de 1 any i 3 mesos de presó, així com 2 anys d'inhabilitació.