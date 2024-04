El Casino de Manresa estrenarà divendres l'exposició «Focs amb llum» de Valentí Gubianas

L'Espai 7 del Centre Cultural El Casino de Manresa acollirà aquest divendres 12 d'abril l'estrena de la l'exposició Focs amb llum, de l'artista navassenc Valentí Gubianas, guanyador el 2023 del Premi Lacetània a la Projecció Artística en la modalitat d'il·lustració, un guardó convocat pel Cercle Artístic de Manresa per distingir un artista de la Catalunya Central i que permet l'exposició a la persona guanyadora exposar-la l'any següent.

L'acte de presentació tindrà lloc a les 7 de la tarda i comptarà amb la presència de l'artista, del president del Cercle Artístic de Manresa, Joan Carrió, de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante. L'exposició es podrà veure fins al 28 d'abril , de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h.

Segons l'artista, el títol de l'exposició Focs amb llum, fa referència a la suma de paraula Foc com a antiga definició de llarm i casa, i Llum, d'il·lustrar i il·luminar. Per tant, Cases amb il·lustracions, ja que el que s'exposa en aquesta mostra són quadres que Gubianas ha fet per a diferents habitatges particulars.

Així en aquesta exposició no es veuran ni il·lustracions ni esbossos de publicacions i murals que la gent pot veure habitualment o que ja s'han exposat en altres mostres, sinó que l'artista ha seleccionat obres fetes per a particulars, obres que són a les llars de persones que admiren el treball de l'artista i que les cedeixen per a aquesta exposició.

Per a la mostra, Quim Pujolar Trench -col·laborador de l'artista- diu "exposem per primera vegada aquella obra que el Valentí crea no per acompanyar textos, com sol fer habitualment, sinó per fer costat a persones en moments concrets. Per això, més enllà de les imatges, hi ha missatges d'amor, paraules d'amistat, crist d'ànim, mostres de gratitud... Com a comunicació íntima que és, el significat queda xifrat entre l'autor i el destinatari".

L'obertura de l'exposició es farà aquest divendres 12 d'abril a les 7 de la tarda, mentre que el divendres 19 d'abril a les 7 de la tarda, Valentí Gubianas comentarà l'exposició a les persones que hi vulguin assistir. Per fer-ho caldrà fer reserva prèvia a centrecultural@ajmanresa.cat.



L'artista

Valentí Gubianas i Escudé va néixer el 1969 a Navàs. Va estudiar a l'Escola Massana i va ser allà on va descobrir l'ofici d'il·lustrar històries. Conèixer l'obra de Carme Solé Vendrell, Montse Ginesta, Mariscal, Peret, Arnal Ballester o Montse Tobella va ser l‘estímul fonamental per a començar la seva aventura en aquest món. Una formació amb la Carme Solé Vendrell va ser l'impuls cap a la professionalitat. Va publicar el primer llibre l'any 1995 de la mà de l'Elena O'Callaghan. Des de llavors ha il·lustrat llibres per a diverses editorials, tant de literatura infantil i juvenil com llibre de text. L'interès per a descobrir nous camins m'ha dut a la realització de murals de gran format. N'ha pintat per a escoles, biblioteques, façanes i es pectacles en viu.