El CineXic portarà «El viatge d'Ernest i Célestine», diumenge a Els Carlins de Manresa

Aquest diumenge a 2/4 de 12 del migdia, la sala Els Carlins de Manresa acollirà la projecció d'El viatge d'Ernest i Célestine, una pel·lícula familiar protagonitzada pel duet nominat a l'Oscar que explica la seva aventura per l'exòtica terra de Gibberitia. La seva amistat única i el seu amor per la música s'uniran una vegada més en una història poètica i commovedora que captivarà nens i adults per igual.

Aquesta és la proposta de CineXic per al mes d'abril, un cicle impulsat per Òmnium Cultural que té com a objectiu fomentar la projecció de pel·lícules en català per a públic familiar d'entre 3 i 12 anys.

La pel·lícula El viatge d'Ernest i Célestine està recomanada per a infants de més de 5 anys. Les entrades es poden adquirir al web d'Els Carlins.