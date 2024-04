Comencen les inscripcions per als Vermuts Modernistes de Manresa dels dissabtes de maig

Tots els dissabtes de maig els visitants que arribin a Manresa tindran l'oportunitat de gaudir d'una visita guiada especial que ressegueix els principals edificis modernistes de la ciutat al voltant del centre històric i comercial, des de la Seu i fins al passeig Pere III, tot finalitzant a L'Hotelet, un allotjament turístic situat a la Casa Padró que disposa d'un rooftop amb vistes úniques sobre el passeig i, en la qual es podrà gaudir d'un vermut un cop acabi la visita.

La visita guiada, en català i amb una durada de mitja hora, permet conèixer tots els detalls del modernisme que acull i s'amaga al centre la ciutat, com la façana modernista de la basílica de la Seu, els rètols de comerços emblemàtics del carrer del Born, les diverses cases i edificacions repartides entre la plaça Sant Domènec i el passeig Pere III o els edificis dissenyats per l'arquitecte Oms que llueixen al carrer que duu el seu nom.

Un dels punts forts d’aquest itinerari guiat és l’accés a l’interior d’un habitatge privat típicament modernista, situat a la planta noble de la Casa Torrents, també anomenada la Buresa, on encara es conserven l’exuberant decoració d’interiors modernista en els sostres pintats i amb relleus de pols d’or, en la combinació de paviments hidràulics i terres de roure i melis, i en el mobiliari, les fusteries de vitralls emplomats o la xemeneia de marbre rosa italià. L’accés és possible gràcies a la col·laboració de la Corredoria d’assegurances Santasusana en aquesta activitat.

No és la primera experiència que Manresa Turisme uneix visites guiades modernistes amb una proposta gastronòmica en col·laboració amb L'Hotelet-Casa Padró, ja que en anteriors temporades s'han programat activitats amb gran èxit de participació, però sí que ho és en el format actual i en proposta de cap de setmana, pensada sobretot per atraure visitants d'altres comarques que vinguin a la ciutat un dissabte de primavera.

La visita començarà a les 11 del matí cada dissabte de maig a l'Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10) i a 2/4 d'1 del migdia, aproximadament, s'arribarà a L'Hotelet-Casa Padró per a degustar el vermut. Les inscripcions anticipades es poden fer al web de Manresa Turisme, o bé, a la mateixa oficina de turisme. El preu de l'activitat és de 12 euros per persona i es recomana fer reserva prèvia, ja que l'aforament de l'activitat és limitat. En cas que el dia que es dugui a terme l'activitat plogui, no es podrà realitzar i s'haurà de posposar per a una altra data.

Els Vermuts modernistes són una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa i compten amb el suport de L’Hotelet-Casa Padró i Assegurances Santasusana.