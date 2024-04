El documental «Si el vers fos un refugi» d'Arnau Baulenas emociona Santpedor

La projecció del documental Si el vers fos un refugi d'Arnau Baulenas creat des de la Fundació Miquel Martí i Pol va emocionar Santpedor en una Sala 1 d'Octubre plena de gom a gom. El públic assistent va acabar cantant la cançó Camins acompanyant a Baulenas, a la veu, i Cinto Espejo, a la guitarra, mentre interpretaven la cançó que va tancar l'acte d'aquest dimecres al vespre a la Sala 1 d'Octubre 2017 de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas de Santpedor.

La presentació va comptar amb els parlaments del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano; l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas; la presidenta de Santpedor Art i Creació (SAC), Carme Magem, i la directora de la Fundació Miquel Martí i Pol, Montse Caralt. També hi van assistir l'alcalde de Roda de Ter, Antoni Mas; la directora general d'educació inclusiva, Laia Asso, i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Santpedor i la família de Baulenas.

Després de visionar el curtmetratge, l'Arnau Baulenas, acompanyat de Cinto Espejo a la guitarra, van recitar els poemes de Martí i Pol Xocolata desfeta i Riu amunt, el poema musicat que tanca el documental. Els dos també van interpretar la cançó Camins de Sopa de Cabra que va acabar amb tota la sala cantant i amb forts aplaudiments.

La projecció del documental forma part de la gira de difusió del curt amb el suport del Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes i la Diputació de Barcelona.